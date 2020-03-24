" الكهموس " يفسر وجود أخوين في قيادات هيئة الرقابة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): فسر مازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وجود أخوين في قيادات الهيئة. فسر مازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وجود أخوين في قيادات الهيئة. وقال الكهموس خلال برنامج " في الصورة " : " إن ذلك أمر طبيعي، وأن أدائهما الوظيفي أكثر من رائع " . وأوضح الكهموس، أن أحد الأخوين من مؤسسي الهيئة، والثاني معين بأمر ملكي وهو على المرتبة الممتازة وليس من موظفي الهيئة.

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