شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..السماح لموظفي القنوات الفضائية التجول بشرط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن بمنطقة الرياض، العميد علي القحطاني، بأنه يحق لموظفي القنوات الفضائية ووسائل الإعلام بالتجول بدون مشهد.

واشترط العميد القحطاني، أن يكون الموظف حاملا لبطاقة الإعلام للتجول في ساعات المنع، موجهًا أحد رجال الأمن بذلك.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن وجود استثناءات بخصوص قرار منع التجول، منها قطاع الإعلام بمختلف وسائله.