- 1/3
- 2/3
- 3/3
ناشدت محافظة بلجرشي المتسوقين من أحد المحال التجارية بالمحافظة سرعة مراجعة أقرب مركز صحي للتأكد من سلامتهم؛ وذلك بعد قيام وافد، يُشتبه بإصابته بفيروس كورونا، بالبصق على عربات التسوق.
ونشر المركز الإعلامي بمحافظة بلجرشي تنبيهًا، جاء فيه: “تنبيه من محافظه بلجرشي: تود محافظة بلجرشي من المتسوقين في السوق التجاري الذي تم إغلاقه بالمحافظة مراجعة أقرب مركز صحي للتأكد من سلامتهم، خاصة المتسوقين من الساعة الـ٤ عصرًا – الـ٧مساء من يوم الجمعة الموافق 1441/ 7/ 25، بناء على الاشتباه في أحد الوافدين لقيامه بالبصق على عربات التسوق”.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. محافظة بلجرشي تناشد متسوقي محل تجاري سرعة الفحص للتأكد من سلامتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.