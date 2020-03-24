توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء، أن تسود سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على معظم مناطق المملكة.

وأوضحت “الأرصاد” أن هذه الأجواء ستغطي أجزاءً من مناطق تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية ونجران، ومرتفعات جازان وعسير. كما توقعت أن تشهد تبوك والجوف والحدود الشمالية رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية.