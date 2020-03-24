شاهد.. وحدات من الحرس الوطني تشارك في تطبيق أمر منع التجول

محليات 24 مارس، 2020 0 أظهرت صور نشرتها وزارة الحرس الوطني مشاركة وحدات من قوات الحرس الوطني مع القطاعات الأمنية في تطبيق الأمر الملكي بمنع التجول. وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، قد أوضح في وقت سابق من اليوم (الإثنين) أن الوزارة قد تستعين بالجهات العسكرية إذا دعت الحاجة لذلك. ويقضي الأمر الملكي بمنع التجول من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً لمدة 21 يوماً.

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