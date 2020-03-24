الحج والعمرة تتيح الإعفاء القانوني والمالي للمعتمرين المتأخرين عن العودة إلى بلدانهم

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أتاحت وزارة الحج والعمرة، بالتعاون مع الجهات المختصة بالمملكة، للمعتمرين المتأخرين عن المغادرة إلى بلدانهم في المدة النظامية لعمرة 1441 فرصة التقدم بطلب الإعفاء القانوني والمالي المترتب على التأخر، وذلك قبل نهاية يوم 4/ 8/ 1441 على موقع الوزارة عبر الرابط التالي: هنا.

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وأكدت الوزارة أن الجهات المختصة ستقوم بتأمين وسيلة التنقل إلى بلد المعتمر، عبر إشعاره برسالة نصية على هاتفه المسجل في النظام بتفاصيل الرحلة وموعد السفر.



