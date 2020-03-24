الكهموس: أكبر منبع للفساد يقع غالبًا في الوزارات ذات الميزانية العالية

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قال رئيس مكافحة الفساد، مازن الكهموس: إن أكبر منبع للفساد في المملكة يقع غالبًا في الوزارات ذات الميزانية العالية.

وأضاف الكهموس، في حواره إلى برنامج “في الصورة” على قناة روتانا خليجية، أن من خالفوا في السابق سوف يلاحقون، مشددًا على أن الفساد لا يسقط بالتقادم.

وتابع أن اختصاص الهيئة هو الرقابة على الجهات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة بنسبة 25% والقطاع الخاص المتعاقد مع الحكومة.

