السابعة مساء اليوم منع التجول في السعودية .. سمعًا وطاعة لأمر الملك سلمان

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أثبت سكان المملكة بشكل عام مواطنون ومقيمون أنهم على درجة عالية من الوعي طيلة فترة أزمة انتشار فيرس كورونا، وبعد صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمنع التجول في السعودية ضمن الإجراءات الوقائية التي تتبعها المملكة أبدى الجميع تعاونه بتنفيذ قرار منع التجول.

استكمال الإجراءات وإفساح المجال.

ولم تألو الحكومة السعودية جهدًا منذ اليوم الأول للأزمة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير المطلوبة لمواجهة فيروس كورونا، وقرار منع التجول المسائي يأتي امتدادًا لكل ذلك.

ويهدف قرار الحد من تجول الأفراد بحظر مغادرتهم منازلهم من السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا، بشكل أساسي لإفساح المجال بشكل أكبر أمام جهود الجهات المشتركة لفرض النظام واستكمال إجراءات محاصرة فيروس كورونا.

الملك سلمان يتابع تطورات الأزمة

وجاء قرار منع التجول في السعودية بعد أيام من كلمة الملك سلمان للأمة يوم الخميس الماضي التي أكد فيها أن العالم كله يمر بمرحلة صعبة مضيفًا “أننا سنبذل الغالي والرخيص للحفاظ على صحة المواطنين”.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين بالشعب السعودي في هذه الأزمة حيث قال:“إن ما أظهرتموه من قوة وثبات في هذه المرحلة الصعبة وتعاونكم التام مع الأجهزة المعنية يعد أحد مرتكزات نجاح جهود الدولة”.

منع التجول مطلب شعبي

وكان العديد من المواطنين طالبوا على مدى الأيام الماضية بأن يتم فرض حظر تجول في السعودية لضمان بقاء المواطنين في منازلهم وتنفيذًا للتعليمات الصادرة من الجهات المعنية حول أهمية البقاء في المنزل خلال هذه الفترة بعد التدابير التي اتخذتها المملكة.

وعبّر المواطنون عن تفاؤلهم بقرار منع التجول في السعودية الذي يتوج سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها المملكة بدءًا من تعليق تأشيرة العمرة والتأشيرة السياحية مرورًا بتعليق الدراسة وتعليق الدوام وصولًا إلى تعليق صلاة الجماعة والجمعة والاكتفاء برفع الأذان.

تفاصيل منع التجول في السعودية

وقد تضمن الأمر الملكي أن يتم فرض منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداءً من السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا لمدة 21 يومًا من مساء اليوم الاثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م.

كما تضمن أمر الملك سلمان أن تقوم وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، وعلى كافة الجهات المدنية والعسكرية التعاون التام مع وزارة الداخلية في هذا الشأن.

استثناءات من قرار منع التجول

ويُستثنى من منع التجول منسوبو القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة.

5 فئات مستثناة من منع التجول

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وحددت وزارة الداخلية 5 قطاعات أو فئات للاستثناء من منع التجول وهي :

أولًا: الأنشطة الحيوية المستثناة من تطبيق منع التجول:

– قطاع الأغذية (نقاط البيع) كالتموينات والسوبر ماركت ومحلات بيع الخضار والدواجن واللحوم والمخابز والمصانع والمعامل الغذائية.

– القطاع الصحي كالصيدليات وما في حكمها والعيادات الطبية (المستوصفات) والمستشفيات والمختبرات ومصانع ومعامل المواد والأجهزة الطبية.

– قطاع الإعلام بمختلف وسائله.

– قطاع النقل كنقل البضائع والطرود والتخليص الجمركي والمستودعات والمخازن والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد للقطاع الصحي والقطاع الغذائي وتشغيل الموانئ.

– أنشطة التجارة الإلكترونية كالعاملين في تطبيقات المشتريات الإلكترونية للأنشطة المستثناة والعاملين في تطبيقات التوصيل للأنشطة المستثناة.

– أنشطة خدمات الإقامة مثل الفنادق والشقق المفروشة.

– قطاع الطاقة كمحطات الوقود وخدمات الطوارئ لشركة الكهرباء.

– قطاع الخدمات المالية والتأمين كمباشرة الحوادث (نجم) والخدمات التأمينية الصحية العاجلة (الموافقات) وباقي خدمات التأمين.

– قطاع الاتصالات كمشغلي الإنترنت وشبكات الاتصال.

– قطاع المياه مثل خدمات الطوارئ لشركة المياه وخدمة توصيل المياه الصالحة للشرب للمنازل (الشيب).

ثانيًا: السماح بالتنقل وقت منع التجول للسيارات الأمنية والعسكرية والصحية وسيارات الخدمات الحكومية الرقابية،وسيارات الأنشطة المستثناة في البند (أولًا).

ثالثًا: إتاحة استخدام التوصيل عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية (خدمات التوصيل السريعة) خلال منع التجول، وذلك لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات الضرورية المستثناة وتوصيلها إلى المنازل.

ويمكن معرفة الأنشطة المستثناة من خلال الاتصال على الرقم المجاني في جميع مناطق المملكة 999، عدا منطقة مكة المكرمة والتي يتم الاتصال فيها على رقم 911.

رابعًا: السماح للمؤذنين بالوصول إلى المساجد لرفع الأذان وقت منع التجول.

خامسًا: السماح للعاملين في البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وما في حكمها المقيمين في الحي الدبلوماسي بالانتقال أثناء فترة المنع من وإلى مقرات أعمالهم في الحي.

