︎ :
.
قبل أيام أعلنت عدة خدمات للبث المرئي عبر الإنترنت عن خفض جودة مقاطع الفيديو للمستخدمين من أوروبا وذلك لمنع حدوث الأعطال والإنهيارات نتيجة الاستهلاك المفرط لها، واليوم تبعتها فيس بوك وانستجرام أيضاً.
وبحسب متحدث رسمي باسم الشركة فإن هذا إجراء مؤقت وللمساعدة على التعامل مع الاستهلاك الكبير للبيانات، بدون تحديد إطار زمني لإنتهائه.
ولدى فيس بوك 288 مليون مستخدم يومي في أوروبا، وبسبب الحجر الصحي المنزلي المطبق في معظم الدول الأوروبية، أدى لاستهلاكهم للفيديو بشكل مكثف لاسيما على انستجرام التي يغلب على طابع منشوراتها هذا النوع من المحتوى، فضلاً عن الدردشة المرئية.
يذكر أن خدمات نتفلكس و برايم فيديو و يوتيوب كلها أعلنت عن تخفيض جودة الفيديو لمحتواها أثناء مشاهدته من الدول الأوروبية، وذلك بعد طلب مدير الصناعات في الإتحاد الأوروبي من شركات الاتصالات ومنصات البث المرئي خفض استهلاك البيانات.
كانت هذه تفاصيل خبر فيس بوك وانستجرام تخفض جودة مقاطع الفيديو في أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.