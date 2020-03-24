حاسوب أي بي أم العملاق يتعرف على 77 مادة فعالة في علاج كورونا (تقرير)

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ذكر تقرير لـ CNN أن حاسوب أي بي أم العملاق “Summit” والذي يعد الأسرع في العالم حالياً قد نحج في التعرف إلى 77 مادة فعالة لمحاربة تفشي فايروس كورونا.

وجاء التقرير بناءً على دراسة نشرها باحثون من مختبر أوك ريدج الوطني الأمريكي أشارت إلى استخدام حاسوب “Summit” في عملية تسريع تحليل البيانات والمعلومات المطلوبة للتوصل لعلاج فعال ضد فايروس المستجد.

حيث قام الحاسوب عبر منظومة الذكاء الاصطناعي التي يحويها بإجراء الآلاف من العمليات التحليلية والموالفة لعلاجات ومركبات طبية من أجل التوصل لعلاج فعال بشكل كبير في علاج فايروس كورونا بمنع انتقال عدواه إلى الخلايا المضيفة.

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ليقوم الباحثون بعد هذه التجارب بنشر ما توصلوا إليه في هذه العملية في جريدة ChemRxiv مع الإشارة إلى تعرف الحاسوب إلى 77 مادة سيكون له دور كبير في تحجيم المرض الذي جاب العالم بأسره ويذهب ضحيته العشرات يومياً.

وبالحديث عن وظيفة حاسوب Summit العملاق خلال هذا الاختبار وفقاً للموقع فهي كانت تكمن في التوصل لمركبات قادرة على إيقاف استيلاء الفايروس وإيقاف تمدده على الخلية بعد قبامه بإصابتها

ومن أجل الوصول لهذه المرحلة قام أحد الباحثين في المختبر ويدعى” Micholas Smith” بتكوين نموذجاً يحاكي الفايروس بناءً على أبحاث ودارسات سابقة تم نشرها في يناير الماضي من أجل معرفة مدى تأثر بروتين الفايروس بعدد من المركبات المختلفة.

حيث قام الحاسوب باختبار 8000 مركب محتمل أن يكون لها تأثر بتحجيم انتشار الفايروس في الخلايا المضيفة؛ ليخرج كانت بنتيجة شملت 77 مادة قد يكون لها أثر في الوصول لعلاج للفايروس في المستقبل القريب؛ مع الأخذ بعين الاعتبار الاستمرار بإجراء تجارب جديدة بنفس الطريقة مع عينات أكثر دقة كما صرحت باحثون في المختبر.

