وزارة الحج: إعفاء المعتمرين المتأخرين عن المغادرة من الآثار القانونية

أعلنت وزارة الحج والعمرة وبالتعاون مع الجهات المختصة إتاحة الفرصة للمعتمرين المنتهية تأشيراتهم والمتأخرين عن المغادرة إلى بلدانهم في المدة النظامية لموسم عمرة 1441هـ الإعفاء من آثار التأخر.

ونوّهت الوزارة على المعتمرين المتأخرين التقدم للوزارة بطلب الإعفاء من الآثار القانونية والمالية المترتبة على تأخر المغادرة وذلك بنهاية يوم السبت، الرابع من شعبان 1441 الموافق الثامن والعشرين من شهر مارس 2020 وذلك عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني