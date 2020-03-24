بالصور.. فرضية ناجحة للهلال الأحمر لمباشرة مصاب بـ«كورونا» في الرياض

نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض فرضية ناجحة، لمباشرة حالة مشتبه في إصابتها بكورونا المستجد.

وتلقَّت غرفة عمليات الهلال الأحمر بلاغًا من مواطن قادم من خارج المملكة منذ يومين بأنَّ لديه أعراض إصابة بفيروس كورونا المستجد، وعلى الفور تمَّ تمرير البلاغ لأقرب مركز إسعافي له، وتمَّ تواصل الدائرة الطبية بغرفة العمليات مع المصاب حتى وصول الفرقة، وتمَّ نقل المصاب لمدينة الملك فهد الطبية.

وبعد الانتهاء من مباشرة البلاغ، اتَّجهت الفرقة لأقرب مركز تعقيم، وتمَّ تعقيم السيارة بالكامل.

وتأتي هذه الفرضية للوقوف على استعدادات الهيئة على أرض الواقع في مباشرة حالات الاشتباه بالإصابة بكورونا المستجد ومدى الجاهزية لدى الفرق الإسعافية، إضافةً لتقييم على أرض الواقع من خلال فريق ترأسه مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الرياض د. أحمد الخريصي، وعضوية كل من الشؤون الإسعافية والعمليات والإدارة الطبية، والقيادة الميدانية وإدارة الاتصال المؤسسي مع تعاون فعّال من مدينة الملك فهد الطبية، سواء في استقبال الحالة أو مشاركة في التقييم بإشراف ومتابعة من قائد الخدمات الطبية الإسعافية في المدينة الطبية.