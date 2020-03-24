أزالت بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع إدارة الخدمات العامة، عددًا من الصبات العشوائية والحواجز الخرسانية في نطاق البلدية، ضمن مبادرة الأمانة (مكة بلا حواجز خرسانية)؛ لمعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري.
يذكر أن مبادرة (مكة بلا حواجز خرسانية) تهدف إلى تنظيم الحركة المرورية بشوارع وطرقات مكة المكرمة، واستبدال الحواجز الخرسانية الإنشائية التي تمَّ وضعها بصفة مؤقتة، إلى أرصفة ذات جودة عالية، وفقًا للمعايير الهندسية المعتمدة لتوفير الراحة والأمان لمرتادي الطرق والحد من أخطار المركبات.
كانت هذه تفاصيل خبر إزالة 95 حاجزًا خرسانيًا بشوارع وطرقات مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.