مصادر: لا صحة لإذن الخروج خلال «منع التجول» برسالة نصية

نفت مصادر «عاجل»، اليوم، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل وواتساب بخصوص منح إذن خاص بـ"رسالة نصية" للراغبين في استثنائهم من قرار منع التجول، الصادر بأمر من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وفيما يبدأ المنع من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة (21) يومًا من مساء يوم الاثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م، فقد أكدت مصادر "عاجل" أنه لا صحة لوجود إذن لمن يرغب وذلك بالاتصال على "911 أو 999" أو أنه سيتم إرسال الإذن برسالة نصية.

وأكدت مصادر "عاجل" أن من لديه حالة سيسمح له، ولن تحسب مخالفة، بشرط أن تكون من حالات الضرورة القصوى -بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة- وفقاً لما تحدده الجهة المختصة، يأتي هذا فيما باشرت الجهات الأمنية تطبيق منع التجول في جميع أنحاء المملكة.

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وأوضحت وزارة الداخلية، تغريم مخالفي أمر منع التجول بغرامة 10 آلاف ريال، مع مضاعفتها حال تكرار المخالفة، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يومًا.

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