السعودية اليوم / صندوق النقد الدولي يتوقع ركوداً عالمياً بسبب كورونا في 2020 وتعافياً في 2021



واشنطن 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020م واس

كشف صندوق النقد الدولي، عن توقعاته بأن جائحة فيورس كورونا ستتسبب في ركود عالمي في 2020، فيما سيتعافى الناتج الاقتصادي العالمي في 2021.

ورحبت مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا، عقب مؤتمر بالهاتف لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، بالخطوات المالية الاستثنائية المتخذة حتى الآن من بلدان عديدة لتدعيم أنظمة الصحة وحماية الشركات والعمال المتأثرين، وبما اتخذته البنوك المركزية لتيسير السياسة النقدية، داعيةً إلى المزيد من هذه الخطوات، ولاسيما على الصعيد المالي.

وقالت: إن التكلفة البشرية لجائحة فيروس كورونا هي غير قابلة للقياس بالفعل وعلى كل الدول العمل سويا لحماية الناس والحد من الأضرار الاقتصادية.

وأضافت جورجيفا: أن توقعات النمو العالمي سلبية، وأن الصندوق يتوقع الآن ركودا لا يقل سوءاً عما صاحب الأزمة المالية العالمية، مؤكدة أنه ليتعافى الاقتصاد في 2021، ينبغي أن تعطي الدول الأولوية للاحتواء وتقوية الأنظمة الصحية.

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