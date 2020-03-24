السعودية اليوم / ميانمار تسجل أول إصابتين بفيروس كورونا



يانجون 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واس

سجلت ميانمار أول حالتي إصابة مؤكدتين بفيروس كورونا المستجد، لتصبح بذلك واحدة من أحدث الدول الآسيوية التي يضربها هذا الوباء.

وأكدت وزارة الصحة والرياضة في ميانمار حالتي الإصابة بمرض "كوفيد - 19" الذي يسببه الفيروس، مشيرة إلى أن المريضين كلاهما من مواطني ميانمار، وهما رجلان أحدهما 36 عاما والآخر 26 عاما، وكانا قد عادا من الولايات المتحدة وبريطانيا.

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