شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية تتصدى لـ«كورونا» بحملات على المستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

نفذت الشوؤن الصحية في المنطقة الشرقية ممثله بإدارة الالتزام جولات احترازية على مختلف المستشفيات والصيدليات، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجدّ والتأكد من توفير الكمامات والمعقمات، وشملت الجولة المستشفيات الحكومية والخاصة للتأكد من تطبيق آلية الفرز البصري وكذلك تفعيل نظام مكافحة العدوى في المنشأة الصحية.

» وسائل الوقاية

كما تم تنفيذ جولات على الصيدليات بالمنطقة للتأكد ومتابعة توفر وسائل الوقاية من فيروس كورونا المستجد مثل الكمامات والمعقمات وبيعها عن طريق الصيدليات، كما تم خلال الحملات حث الصيدليات على توفير ملصقات توعوية وإرشادية بخصوص الفيروس وطرق العدوى.

» اللجان الطبية

وأشارت مديرية الشؤون الصحية إلى أنه في حال تم رصد أي مخالفة يتم تسجيلها وتحويلها إلى هيئة اللجان الطبية لإصدار العقوبات حسب الأنظمة واللوائح.

» جولات ميدانية

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وقال المواطن علي البيشي: جميع الاحتياجات في الصيدليات متواجدة من معقمات وكمامات، بالإضافة إلى أننا نجد أثرا لكافة الفرق الرقابية من وزارة الصحة والتجارة وغيرها التي تعمل على مدار الساعة ونشاهد ونسمع عن جولاتهم الميدانية لمتابعة ومراقبة الاحتياجات بالصيدليات.

» أمام المداخل

وأضاف إبراهيم الصالح: الخدمات بالمستشفيات متوفرة والكوادر الطبية تعمل بكامل طاقتها ولله الحمد، كما أن الفحوصات تتم أمام مداخل المستشفيات بشكل دائم والاستفسارات حول الفرز البصري مستمرة على أكمل وجه عن طريق كوادر طبية متخصصة حتى لا يحدث تجمعات أمام المداخل.

وأشار يزيد المنصور إلى توفر كافة المستلزمات الضرورية في الصيدليات، فالقيادة -حفظها الله- حريصة كل الحرص على توفير كافة الاحتياجات الطبية والصحية للمواطنين والمقيمين من أدوية ومستلزمات خاصة الكمامات والمعقمات.

» لوحات توعوية

وقال محمد العبدالله: إن هناك عددا من الإجراءات قامت بها بعض الصيدليات والمستشفيات من خلال وضع لواصق أرضية ولوحات توعوية من أجل تحديد المسافات المناسبة أثناء الانتظار وصعود المصاعد للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجدّ، ومنع المخالطة مع أشخاص مصابين وسوف تساهم هذه الإجراءات في محاصرة الفيروس.