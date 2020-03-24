شكرا لقرائتكم خبر عن جولات صباحية ومسائية على المحلات التموينية والان نبدء بالتفاصيل
نفذت بلدية غرب الدمام جولات مكثفة من قبل مراقبي صحة البيئة بالفترتين الصباحية والمسائية على المحلات التموينية للتأكد من اتباع الإجراءات الوقائية داخل المنشأة بتعقيم وتطهير عربات التسوق ومداخل ومخارج المنشأة. ويأتي ذلك ضمن استمرار الإجراءات الوقائية الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
كما واصلت البلدية تنفيذ المبادرة التي أطلقتها أمانة المنطقة الشرقية مؤخرا والمتضمنة توزيع المعقمات للحد من انتشار فيروس كورونا.
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