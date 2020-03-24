شكرا لقرائتكم خبر عن منسوبو كلية الأمير سلطان ضمن طواقم «التجمع الصحي» والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية أن الاتفاقية تهدف إلى تضافر الجهود الوطنية بين كافة الجهات ضمن مفهوم الشراكة المجتمعية في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030 التي من بين أهدافها الوصول إلى مليون متطوع، مشيرة إلى أن للالتزام بالمسؤولية الاجتماعية دورا في تعزيز العمل بروح الفريق الواحد.
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