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إطلاق مسابقة «حكايات عن بعد» في المدرسة الافتراضية

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أطلقت إدارة الإعلام والاتصال بتعليم المنطقة الشرقية مبادرتها الإعلامية الأولى على مستوى المملكة «مسابقة حكايات عن بعد» والتي تحكي قصة نجاح وزارة التعليم مع المدرسة الافتراضية والتعليم عن بعد، والتي يعمل بها حاليا عبر عدد من المنصات الرقمية المتنوعة كقناة عين الفضائية التي تبث من خلال ٢٠ قناة تعليمية تلفزيونية على الهواء مباشرة مختلف الدروس لجميع المراحل التعليمية وفق جداول يومية خصصت لهذا الغرض، وكذلك منصة بوابة المستقبل الرقمية ومنصة التعليم الموحدة وكذلك بوابة عين الإثرائية وما تتضمنه من خدمات تعليمية تتعلق بالمنهج الدراسي.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية المشرف العام على المسابقة سعيد الباحص، أن إطلاق هذا البرنامج يأتي ضمن أهداف مبادرة إعلام يفي بالطموح والذي تبنته إدارة الإعلام والاتصال بتعليم المنطقة الشرقية، حيث تهدف المسابقة إلى التعريف بالدور الكبير والنجاح الباهر الذي قدمته وزارة التعليم خلال فترة تعليق الدراسة ضمن الخطوات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا واستمرار العملية التعليمية دون انقطاع عبر منصات فضائية ورقمية، حيث نسعى إلى إيجاد صيغة تفاعل حقيقي من الطلاب والأسرة في المنزل مع هذه المنصات ومتابعة الأبناء أثناء فترة الدراسة.

وألمح الباحص إلى نسبة المشاركات التي قدمت حتى الآن في صيغة حكايات يومية للطالب سواء مع قناة عين أو بوابة المستقبل وغيرها من المنصات.

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