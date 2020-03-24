شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع معقمات على المواطنين والمقيمين بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

قامت بلدية الظهران بتوزيع المعقمات على المواطنين والمقيمين أمام مراكز التسوق والهايبر ماركت، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجدّ وفي إطار مبادرة أمانة المنطقة الشرقية. كما واصلت إدارة الوقاية الصحية بالبلدية أعمال الرش والتطهير بشوارع مدينة الظهران للتصدي لفيروس كورونا.

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