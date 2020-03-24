شكرا لقرائتكم خبر عن توعية مكثفة للعاملين في الأسواق والمطاعم والان نبدء بالتفاصيل

نفذت بلدية محافظة الخبر سلسلة من حملات التوعية شملت العاملين كافة في منافذ بيع الأغذية من السوبر ماركت والمطاعم لتطبيق إجراءات السلامة العامة كافة والتي تتماشى مع كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد. وذكر رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي أن تلك الحملات شددت على إجراءات الوقاية وضرورة التزام العاملين بتلك الاشتراطات الوقائية والنظافة العامة والالتزام التام بارتداء الألبسة الواقية للعاملين من كمامات وقفازات وغطاء الرأس بجانب النظافة الشخصية. وأضاف م. الزايدي: إن البلدية أكدت على ضرورة استخدام وسائل وآليات التعقيم وطرق استخدامها بالنسبة للأفراد والأسطح الملامسة في الموقع مع تعقيم عربات التسوق وكيفية التعامل مع الأعراض المرضية عند ظهورها على أحد العاملين واتخاذ أشكال الوقاية وحماية العاملين بجانب حماية المجتمع، إضافة إلى تحديد مسافة للانتظار أمام كاونترات المحاسبة.

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