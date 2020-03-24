شكرا لقرائتكم خبر عن النقل : نتابع انتظام الأنشطة اللوجستية المستثناة والان نبدء بالتفاصيل
من جانبه، أكد معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن الوزارة سوف تواصل أعمالها بمتابعة انتظام الأنشطة المستثناة في مجالات النقل و الخدمات اللوجستية من أجل ضمان تدفق السلع و الخدمات للمواطنين والمقيمين خلال هذه الفترة، مؤكداً أن جميع القطاعات المستثناة سوف تواصل عملها، بإلإضافة إلى قيام منظومة النقل بالأعمال الخدمية الحساسة كتشغيل المطارات، وقطارات الشحن، إلى جانب صيانة الطرق التابعة لوزارة النقل داخل المدن وبينها مع التأكيد على الجميع بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الصحية المقررة من الجهات المعنية.
واختتم الجاسر حديثه مؤكدًا أن هذه القرارات راعت أهمية العمل اللوجستي كضرورة حيوية لا غنى عنها، كما تأتي حرصًا من القيادة الرشيدة على راحة المواطن والمقيم، وسعيًا لتعزيز سلامة المجتمع ووقايته، راجيًا في حديثه السلامة للجميع، وداعيًا أن يحفظ الله المملكة وشعبها و المقيمين على أرضها من كل مكروه.
كانت هذه تفاصيل خبر النقل : نتابع انتظام الأنشطة اللوجستية المستثناة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.