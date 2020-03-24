شكرا لقرائتكم خبر عن الضمان الصحي يطلق «خليك في البيت خدماتنا بين يديك» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس ياسر المعارك أن المجلس مستمر في تقديم خدماته للمستفيدين، ويعمل جنبًا إلى جنب مع الجهات الحكومية الأخرى، في إطار تعزيز جهود الحكومة المبذولة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ أعلى التدابير الاحترازية والوقاية اللازمة.
وأكد حرص مجلس الضمان الصحي على إنجاز المعاملات تقنيًا، دون الحاجة لحضور المراجعين إلى مقر المجلس مما يلبي ضرورات الوضع الراهن للحد من انتشار فيروس كورونا، وضمن الأهداف الإستراتيجية الخاصة بالتحول الرقمي لقطاع التأمين الصحي.
وبينّ أن من بين أهم قنوات المجلس التي تخدم المستفيدين نظام «سَمْ» الذي يوفر حزمة من الخدمات مثل الاستعلام عن بيانات المؤمن له، وكذلك إنهاء إجراءات طلبات تأهيل شركات التأمين الصحي، واعتماد مقدمي خدمات الرعاية الصحية، مؤكدًا أن نظام «سم»، أوجد صلة وثيقة وعلى درجة عالية من الجودة مع المستخدم إلكترونيًا، وهاتفيًا، بالتكامل مع نظام مركز الاتصال.
ولفت إلى أن الجميع باستطاعتهم إرسال استفساراتهم ومقترحاتهم وشكاويهم عبر الاتصال الهاتفي على الرقم الموحد 920001177، أو عبر الموقع الإلكتروني للأمانة العامة، أو عبر تطبيق الهواتف الذكية، إضافة لحسابات المجلس عبر قنوات التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر الضمان الصحي يطلق «خليك في البيت خدماتنا بين يديك» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.