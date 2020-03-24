شكرا لقرائتكم خبر عن 51 إصابة جديدة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أعلن متحدث وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، أمس، تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المصابة في المملكة إلى 562 حالة.

لا وفيات

وقال د. العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي للإيجاز اليومي لمستجدات فيروس كورونا، إنه لم تسجل أي حالة وفاة بالفيروس في المملكة، وإن حالات التعافي وصلت إلى 19 حالة.

مخالطة وسفر

وأضاف: إن 25 حالة من الإصابات الجديدة بسبب «المخالطة»، و26 حالة متعلقة بالسفر، مؤكدًا أن الفحوص المخبرية تمت لـ28 ألف شخص.

منع التجول

ونوه بأن قرار منع التجول هو أمر هام يضاف إلى حزمة القرارات الهامة، التي تدل على مسؤولية هذه البلاد وحكومتها -أيدها الله-، باتخاذ كل ما يكفل أن يكون مجتمعها في أعلى مستويات الأمن الصحي.

متابعة مستمرة

وواصلت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، اجتماعاتها برئاسة وزير الصحة د. توفيق الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عددًا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.

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تقارير وتطورات

واطلعت اللجنة على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس، والوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة، والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة، وعدم محالفة الحظر الجزئي للتجول.

توصيات وإرشادات

وأوصى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الجميع، بالالتزام بجملة من التوصيات لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع: وهي تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، بالإضافة لكل من قدم من خارج المملكة العزل الصحي لمدة 14 يومًا.

تقييم ذاتي

وجدد التوصية بالاستفادة من خدمة التقييم الذاتي عن أعراض الإصابة بفيروس كورونا على التطبيق الذكي «موعد»، الذي تقدمه وزارة الصحة لكافة المواطنين والمقيمين.

مصادر موثوقة

وحذر من انتشار الشائعات، وشدد على أهمية الرجوع للمصادر الموثوقة وما تعلنه وزارة الصحة، وكل من لديه أعراض أو استفسار أو استشارة، يتواصل على الرقم 937 على مدار الساعة.