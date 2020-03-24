شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة القطاع الخاص.. 7 فنادق للعزل في مكة والان نبدء بالتفاصيل

بادر عدد من رجال الأعمال في مكة، بوضع 7 فنادق تحت تصرف الجهات الصحية، للاستفادة منها، إذا استدعت الحاجة إلى عزل المصابين بفيروس «كورونا» الجديد، وهدف المستثمرين المنتسبين لغرفة مكة المساهمة بذلك ضمن حزمة من المبادرات لمكافحة الجائحة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة هشام كعكي، أن هذا الواجب الوطني يشكل انسجامًا مع الأعمال التي تشهدها المملكة بمختلف القطاعات، وبقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله -.

وأضاف: إن غرفة مكة وضعت مبنى الـ70 عاما، تحت تصرف وزارة الصحة، فضلا عن مبادرة الغرفة بحملة أطلقتها لتقديم خدمات وتخفيضات لرجال الأمن والممارسين الصحيين، بالتعاون مع الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية، تقديرا لجهودهم في هذه الفترة الدقيقة التي يمر بها العالم.

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وأشار الكعكي إلى أن الغرفة تعمل بكامل طاقتها، لتقديم الخدمات والمبادرات اللازمة، وتعمل في توافق تام لخدمة قطاع الأعمال، ومع حملات خدمة المجتمع عبر الأوسمة التي تطلق عبر منصة تويتر ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، كما قامت بتوزيع استبيان لمنتسبيها بغرض حصر التحديات، التي تواجه القطاع الخاص في مكة المكرمة، جراء تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح أمين عام غرفة مكة المكرمة المكلف م. عصمت معتوق، أن الاستبيان يستهدف قراءة تحديات واحتياجات القطاع الخاص خلال أزمة جائحة كورونا العالمية، والآثار السلبية التي لحقت بالمنشآت جراء التدابير الاحترازية، حتى تتمكن الجهات ذات العلاقة بالتوصية من وضع الحلول المناسبة لها تعزيزا لمسيرة التنمية.

ولفت إلى أن قيادة الغرفة تبذل جهدا يستهدف قطاع الأعمال والمجتمع، من خلال مجموعة من الرسائل الموجهة بعناية، والمصممة خصيصا لتعزيز الوعي الصحي، واتباع الإرشادات التي تطلقها السلطات الصحية، التي تدعو لالتزام العزل المنزلي والعناية بالنظافة ومنع الاختلاط، وعدم الخروج إلا عند الضرورة.