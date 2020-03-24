شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز التعليم المفتوح والإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، مبادرة لتعزيز التعلم المفتوح والتعليم الإلكتروني خلال أزمة فيروس «كورونا».

وأوضحت الألكسو، في بيان، من مقرها بالعاصمة التونسية، أمس، أنه في ظلّ الظروف الرّاهنة التي يمرّ بها العالم بسبب انتشار مرض كورونا، الذي نتج عنه تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، تطلق المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مبادرة لتعزيز التعلّم المفتوح والتعليم الإلكتروني لمجابهة انقطاع التعليم وضمان استمراريته في الدول العربية، من خلال وضع خبراتها المتراكمة في مجال الموارد التعليمية المفتوحة وإتاحة منصّاتها المتخصّصة في المجال.

وأكدت المنظمة أنها تسعى إلى التعاون مع العديد من الجهات المختصة والشركاء الفاعلين في مجال التعليم الإلكتروني من خلال تبادل التجارب والمعارف والممارسات والحلول التقنية والمنصّات لضمان استمرارية التعلّم والتعليم خلال فترة تعليق الدراسة بسبب الأزمات.