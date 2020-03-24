شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز التعليم المفتوح والإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الألكسو، في بيان، من مقرها بالعاصمة التونسية، أمس، أنه في ظلّ الظروف الرّاهنة التي يمرّ بها العالم بسبب انتشار مرض كورونا، الذي نتج عنه تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، تطلق المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مبادرة لتعزيز التعلّم المفتوح والتعليم الإلكتروني لمجابهة انقطاع التعليم وضمان استمراريته في الدول العربية، من خلال وضع خبراتها المتراكمة في مجال الموارد التعليمية المفتوحة وإتاحة منصّاتها المتخصّصة في المجال.
وأكدت المنظمة أنها تسعى إلى التعاون مع العديد من الجهات المختصة والشركاء الفاعلين في مجال التعليم الإلكتروني من خلال تبادل التجارب والمعارف والممارسات والحلول التقنية والمنصّات لضمان استمرارية التعلّم والتعليم خلال فترة تعليق الدراسة بسبب الأزمات.
كانت هذه تفاصيل خبر تعزيز التعليم المفتوح والإلكتروني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.