شكرا لقرائتكم خبر عن فرضية لنقل «حالة اشتباه» بالهلال الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض، فرضية مباشرة «حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد»، إذ تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر، بلاغًا من مواطن قادم من خارج المملكة منذ يومين، لديه أعراض إصابة بالفيروس، وعلى الفور تم تمرير البلاغ لأقرب مركز إسعافي له، وتواصل الدائرة الطبية بغرفة العمليات مع المصاب حتى وصول الفرقة، ونقل المصاب لمدينة الملك فهد الطبية، وبعد الانتهاء من البلاغ اتجهت الفرقة لأقرب مركز تعقيم وتم تعقيم السيارة بالكامل.

وتأتي هذه الفرضية؛ للوقوف على استعدادات الهيئة على أرض الواقع في مباشرة حالات الاشتباه، ومدى الجاهزية لدى الفرق الإسعافية، إضافة للتقييم على أرض الواقع، من خلال فريق ترأسه مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الرياض د.أحمد الخريصي، وعضوية كل من الشؤون الإسعافية، والعمليات، والإدارة الطبية، والقيادة الميدانية، وإدارة الاتصال المؤسسي، مع تعاون فعال من مدينة الملك فهد الطبية، سواءً في استقبال الحالة، أو مشاركة في التقييم بإشراف ومتابعة من قائد الخدمات الطبية الإسعافية في المدينة الطبية.