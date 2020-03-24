شكرا لقرائتكم خبر عن فرضية لنقل «حالة اشتباه» بالهلال الأحمر والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي هذه الفرضية؛ للوقوف على استعدادات الهيئة على أرض الواقع في مباشرة حالات الاشتباه، ومدى الجاهزية لدى الفرق الإسعافية، إضافة للتقييم على أرض الواقع، من خلال فريق ترأسه مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الرياض د.أحمد الخريصي، وعضوية كل من الشؤون الإسعافية، والعمليات، والإدارة الطبية، والقيادة الميدانية، وإدارة الاتصال المؤسسي، مع تعاون فعال من مدينة الملك فهد الطبية، سواءً في استقبال الحالة، أو مشاركة في التقييم بإشراف ومتابعة من قائد الخدمات الطبية الإسعافية في المدينة الطبية.
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