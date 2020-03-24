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تقليص عدد الركاب وتعقيم العبارات بميناءي جازان وفرسان

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تنفذ إدارتا ميناءي جازان وفرسان، إجراءات وتدابير احترازية؛ لضمان سلامة المسافرين على رحلات العبارات الخاصة بنقل الركاب بين مدينة جازان، ومحافظة جزر فرسان؛ للوقاية من فيروس كورونا، وفق خطة عمل مشددة تضمن تطبيق القرارات والتدابير التي اتخذتها القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

وشملت الإجراءات المتخذة تقليص عدد الركاب إلى 100 راكب في كل رحلة، بما يضمن إيجاد مسافات كافية بين الركاب، وتعقيم العبارات قبل وبعد كل رحلة، والتعقيم المستمر لجميع مرافق الميناء، وتزويد صالات الركاب بالتجهيزات اللازمة لتعقيم الركاب قبل وبعد كل رحلة، التي وجدت كل التجاوب من المسافرين من خلال المسارعة لتعقيم الأيدي وتجنب الازدحام، وتطبيق الإجراءات التي تنتهجها إدارتا ميناءي جازان وفرسان ضمن جهودهما المتزامنة مع الجهود الحكومية الرامية إلى منع انتشار فيروس كورونا.

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