شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف برامج وأنشطة مركز التأهيل الشامل في جازان والان نبدء بالتفاصيل

كثف مركز التأهيل الشامل بجازان، الإجراءات الاحترازية، وسبل الوقاية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، والمحافظة على سلامة المستفيدين من ذوي الإعاقة المشمولين بالرعاية داخل المركز من الجنسين.

وأوضح مدير المركز أحمد أبو شرحة أن إدارة المركز حرصت على تطبيق كافة التدابير الوقائية التي أوصت بها الجهات الصحية، ابتداءً من تنظيم المحاضرات والورش التوعوية لتثقيف منسوبيها من الجنسين، وإيقاف جميع البرامج والأنشطة الداخلية والخارجية والزيارات والتجمعات، وتحديد آلية مستمرة لعمليات التنظيف والتعقيم على مدار الساعة للكراسي المتحركة والسيارات والمصاعد، والمتابعة اليومية لغرف العزل، وتنظيم فحص وتعقيم الكادر العامل مع النزلاء من الجنسين عند الدخول والخروج، إضافة لرفع تقارير يومية لفرع الوزارة بمنطقة جازان والإدارة العامة للخدمات الطبية والتأهيل الطبي للتأكد من سير العمل على أكمل وجه.

وأكد مدير المركز حرص الجميع على تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس «كورونا»، وحماية المستفيدين من ذوي الإعاقة في المركز، تماشياً مع الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية.