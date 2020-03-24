شكرا لقرائتكم خبر عن 25 تطبيقا ذكيا للتوصيل والان نبدء بالتفاصيل
وبلغ عدد التطبيقات التي أعلنت عنها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حتى الآن، ما يزيد على 25 تطبيقا، تنوعت ما بين مقدمي الخدمات البريدية وتطبيقات التوصيل.
وأصبحت التطبيقات والخدمات الإلكترونية في المملكة حاضرة لتلبية جميع متطلبات الحياة للمواطن والمقيم، وممارسة حياتية وقائية واحترازية من خلال التعامل مع مقدمي الخدمات البريدية ومنصات التوصيل الإلكترونية المرخصة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من أجل حماية حقوق المستفيدين كافة، وتلبية لجميع احتياجات الفرد الاستهلاكية والخدمية.
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