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25 تطبيقا ذكيا للتوصيل

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تفاعلت العديد من التطبيقات الإلكترونية في المملكة، بمختلف أنواعها، مع الأمر الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة 21 يوما، من خلال بث العديد من الرسائل عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، والمناداة بعدم الخروج والبقاء في المنازل امتثالاً للتعليمات الصادرة والإسهام في الحد من انتشار فيروس كورونا في المجتمع، وذلك عبر إنشاء العديد من الأوسمة التي لاقت رواجًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وبلغ عدد التطبيقات التي أعلنت عنها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حتى الآن، ما يزيد على 25 تطبيقا، تنوعت ما بين مقدمي الخدمات البريدية وتطبيقات التوصيل.

وأصبحت التطبيقات والخدمات الإلكترونية في المملكة حاضرة لتلبية جميع متطلبات الحياة للمواطن والمقيم، وممارسة حياتية وقائية واحترازية من خلال التعامل مع مقدمي الخدمات البريدية ومنصات التوصيل الإلكترونية المرخصة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من أجل حماية حقوق المستفيدين كافة، وتلبية لجميع احتياجات الفرد الاستهلاكية والخدمية.

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