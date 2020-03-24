شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر الملك.. منع التجول من السابعة مساء حتى السادسة صباحا والان نبدء بالتفاصيل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، أمره بمنع التجول؛ للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، لمدة 21 يومًا، من مساء الإثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م، وذلك انطلاقًا مما يوليه من حرص بالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

تعاون تام

وتتخذ وزارة الداخلية ما يلزم لتطبيق منع التجول، وعلى كافة الجهات المدنية والعسكرية التعاون التام مع وزارة الداخلية في هذا الشأن.

قطاعات حيوية

ويستثنى من منع التجول منسوبو القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة، والتي يصدر بشأنها بيان تفصيلي من وزارة الداخلية، مع مراعاة أن يكون ذلك في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

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ضرورة قصوى

وتضمن الأمر الكريم للجهات المعنية، حث المواطنين على البقاء في منازلهم خلال المدة القادمة، خاصة فترة منع التجول، وعدم الخروج إلاّ في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع، إذ إن المحافظة على الصحة العامة باتت من أهم الواجبات على أبناء هذا الوطن ومن يقيم على أرضه، وعليهم أن يؤدوا واجبهم بالبقاء في منازلهم، وعدم تعريض أنفسهم وبلادهم لخطر تفشي هذه الجائحة.

عقوبات المخالفين

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن من يخالف أمر منع التجول سيعاقب بغرامة قدرها 10 آلاف ريال، وتضاعف الغرامة في حال العود، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة بعد ذلك فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يومًا، بموجب قرار من سمو وزير الداخلية، ويعاقب بعقوبة السجن المشار إليها كل مخالف لم يمتثل للسلطات المختصة بتنفيذ المنع، ولا يسري على حالات الضرورة القصوى -بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة- وفقًا لما تحدده الجهة المختصة».