شكرا لقرائتكم خبر عن دليل تفاعلي لـ120 خدمة عدلية إلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت وزارة العدل، دليلها التفاعلي، الذي يحتوي على شرح مبسط ووصول مباشر وسريع لـ 120 خدمة إلكترونية، تشمل جميع القطاعات العدلية، «القضاء، التنفيذ، والتوثيق»؛ للتيسير على المستفيدين، وذلك لخدمة المستفيدين عن بعد، ودعم سهولة وصولهم إلى الخدمات العدلية، في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن الوصول إلى خدماتها الإلكترونية من خلال بوابة ناجز الإلكترونية، وتطبيق وزارة العدل للأجهزة الذكية، وتطبيق الموثق لإتمام الإجراءات التوثيقية داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمية عبر موثقين معتمدين.

وأضافت: إن من القنوات العدلية التي تقدم خدماتها للمستفيدين باللغتين العربية والإنجليزية، مركز التواصل الموحد 1950، من خلال الاتصال الهاتفي أو رسائل البريد الإلكتروني إلى جانب إتاحة التواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبينت أن الرقم الموحد لخدمة المستفيدين من داخل المملكة هو 1950، ومن خارج المملكة عبر الرقم 920001950، ويمكن للمستفيدين تنفيذ بعض الخدمات ذاتيًا عن طريق الرد الآلي.