شكرا لقرائتكم خبر عن فحص العاملين بالمسجد النبوي احترازيا والان نبدء بالتفاصيل
يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات الأمنية والصحية قرّرت تعليق التواجد والصلوات في الساحات الخارجية للمسجد الحرام والمسجد النبوي منذ يوم الجمعة الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة قاصديهما.
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