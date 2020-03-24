شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» تستقبل الشكاوى والمقترحات عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خدمة التواصل مع المستفيدين من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة المرتبطة بنظام مركز الاتصال الموحد «1933»، بهدف التكامل بين جميع قنوات التواصل التي توفرها الوزارة. وأوضحت أن خدمة التواصل مع المستفيدين هي قناة تواصل جديدة للجمهور مع مختلف قطاعات الوزارة من خلال البوابة الإلكترونية، وتُقدم الخدمة من خلال تعبئة نموذج التواصل واختيار نوع الخدمة «شكوى، مقترح أو استفسار»، ويتم توجيه الطلب آليًا إلى نظام مركز الاتصال الموحد لمعالجة الطلب، كما تصل رسالة نصية على هاتف المستفيد برقم الطلب لكي يستطيع متابعة حالة الطلب لاحقًا.

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