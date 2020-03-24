شكرا لقرائتكم خبر عن د.السديس: قرار حكيم يؤكد حرص القيادة على صحة المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د.عبدالرحمن السديس، إن قيادتنا الحكيمة -يحفظها الله-، تنفذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وتبذل الغالي والنفيس في سبيل حفظ الأنفس.

وأوضح د.السديس أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- بمنع التجول، لمدة 21 يومًا، أتى موافقًا للمقاصد الشرعية التي جعلت في مقدمة أصولها الحفاظ على النفس وتأكيد بضرورة تجنب كل ما يؤدي للإضرار بالذات أو المجتمع.

وسأل الله تعالى أن يزيل الغم والهم وأن يبعد الأمراض والشرور عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين والعالم أجمع، وأن يجزي حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- خير الجزاء على ما يقومون به من جهود مباركة في سبيل الخروج من هذه الأزمة معافين بإذن الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه.