د.السديس: قرار حكيم يؤكد حرص القيادة على صحة المواطنين

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وأوضح د.السديس أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- بمنع التجول، لمدة 21 يومًا، أتى موافقًا للمقاصد الشرعية التي جعلت في مقدمة أصولها الحفاظ على النفس وتأكيد بضرورة تجنب كل ما يؤدي للإضرار بالذات أو المجتمع.
وسأل الله تعالى أن يزيل الغم والهم وأن يبعد الأمراض والشرور عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين والعالم أجمع، وأن يجزي حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- خير الجزاء على ما يقومون به من جهود مباركة في سبيل الخروج من هذه الأزمة معافين بإذن الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
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