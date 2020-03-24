شكرا لقرائتكم خبر عن «الوقاية خير من العلاج» بأمانة العاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

نفذت أمانة العاصمة المقدسة، مبادرة توعوية بعنوان «الوقاية خير من العلاج»، تضمنت حقيبة بها 10 عناصر صحية، كالمعقم والكمامة والقفازات، وتوزيعها في عدة مواقع، وشملت هذه المواقع الإشارات المرورية وعددا من المحلات وذلك في إطار الجهود الاحترازية التي تنفذها الجهات الحكومية المختلفة لمنع انتشار فيروس «كورونا».

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة م.رائد سمرقندي أن الحقيبة تم توزيعها لعموم المواطنين والمقيمين لاستشعار الجميع بضرورة التكاتف للحد من انتشار فيروس كورونا.