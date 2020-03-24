شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على الأسواق لتأمين الحاجات الغذائية والان نبدء بالتفاصيل

قبيل ساعات من الدخول في دائرة منع التجوّل بحاضرة الدمام، توجه الأهالي، إلى أسواق الجملة، ومراكز السوبرماركت والهايبر ماركت، من أجل تأمين احتياجاتهم الغذائيّة، من أجل الالتزام بتطبيق القرار.

ورصدت ”الخليج 365” التزام الأسواق بالإجراءات الاحترازيّة لمنع تفشّي فيروس «كورونا» المستجدّ، من وضع معقمات، وتوجيه الزبائن إلى لبس القفازات، بالإضافة إلى تأمين مسافة ما بين الزبائن أثناء المحاسبة.

وحول توفّر كميات الغذاء، أكد المواطن راشد الورثان أن الأمر لا يستدعي القلق، في ظلّ توفّر هذه الكميات الكبيرة من الغذاء، ومختلف المواد بالإضافة إلى أنواع الفاكهة والخضار والمستلزمات والاحتياجات اليومية للمواطن، ناصحًا الجميع بعدم التدافع، والتعامل مع الأمور بكل بساطة.

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وقال المواطن عثمان الصفران: إنه لم يلاحظ قصورًا في توفير المستلزمات في الأسواق والمراكز التجارية والسوبرماركت، فكل ما يبحث عنه يجده، وبأسعار في متناول اليد.

وأشار المواطن محمد العذيقي، إلى أنه ذهب إلى الهايبر ماركت من أجل شراء بعض الحاجيات، مشيدًا بتطبيقها للإجراءات الاحترازيّة من تعقيم ووضع المسافات ولبس القفازات والكمامات، مضيفًا: إن ذلك يدلّ على وعي المواطن في المقام الأول، بالإضافة إلى حرص هذه الجهات على تطبق النظام الذي يصبّ في صالح الوطن والجميع.

بدوره، أكد مدير أحد الأسواق التجارية داني عبدالله لـ ”الخليج 365” أنه منذ الساعات الأولى لليوم الأول لتطبيق قرار منع التجول، بدأ الكثيرون بالتوافد إلى السوق لأجل تأمين احتياجاتهم الغذائية التي تشهد وفرة واسعة، موضحًا أنهم ينظمون عمل السوق، ونصح المتسوقين بأخذ ما يحتاجونه فقط، وترك المجال للآخرين للتسوق.