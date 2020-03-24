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البنزين الأمريكي يهبط أكثر من 30%
متابعات الخليج 365 - متابعة
ارتفعت أسعار النفط قليلًا، أمس الاثنين، في حين هوت أسعار البنزين الأمريكية أكثر من 30% إلى مستويات قياسية منخفضة مع تحطم الطلب على الوقود من جراء القيود العالمية على حركة السفر لكبح انتشار فيروس كورونا.
وختمت العقود الآجلة لخام برنت الجلسة مرتفعة 5 سنتات إلى 27.03 دولار للبرميل، في حين زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو 73 سنتًا بما يعادل 3.2 بالمائة إلى 23.36 دولار للبرميل، بعد أن كان كلا خامي القياس منخفضًا حتى ساعة متأخرة من الجلسة.
في غضون ذلك، هوت عقود البنزين في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك لوقود السيارات في العالم، 32% ليتحدد سعر التسوية عند حوالي 41.18 سنت للجالون، أدنى مستوياته على الإطلاق، حيث يعد ذلك أكبر انخفاض بالنسبة المئوية ليوم واحد على الإطلاق، وقد دفع بهامش إنتاج البنزين إلى خانة الخسائر.تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19
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