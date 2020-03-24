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محل في خميس مشيط يؤمن جهاز كشف الحرارة وكمامات للمتسوقين
للوقاية احترازيًّا من فيروس كورونا الجديد
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- خميس مشيط
رصدت “متابعات الخليج 365” في أحد محلات التوفير بخميس مشيط قيام صاحب المحل بتأمين جهاز فحص لحرارة الجسد، وتوفير كمامات وقفازات لعملاء المحل مع تخصيص أشخاص ينفذون أعمال الكشف وتوزيع الكمامات والقفازات على المتسوقين؛ احترازًا من وجود أي حالة مصابة بفيروس كورونا.
وقال أحد مسؤولي المحل في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إنه تم تأمين المحل بجهاز دقيق لفحص الحرارة، وتم تدريب أحد العاملين عليه من أجل الكشف على المتسوقين قبل دخولهم للمحل؛ للتأكد من عدم وجود أي حالة مصابة.
وتابع أن أي شخص تكون درجة حرارته 40 لا يمكن أن يدخل المحل؛ وذلك من أجل الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا والحماية من العدوى.تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19
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