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دعت الملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة الطلاب السعوديين الدارسين في مصر إلى ضرورة الالتزام بتعليمات الجهات المعنية فيها بهدف الحد من انتشار فيروس "كورونا"، والعمل على توفير الحماية الجيدة لهم.
وأكدت الملحقية في بيان لها اليوم أنها تسخِّر جهودها كافة لمتابعة الطلاب السعوديين الدارسين في الجامعات المصرية بشكل مستمر، والعمل على مساندتهم ومساعدتهم، سواء على مستوى الدراسة، أو المعيشة، أو طرق الوقاية والحماية من انتشار فيروس "كورونا".
وأوضح الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية مصر العربية، الدكتور خالد بن عبد الله النامي، أن هناك متابعة يومية مستمرة للاطلاع على أوضاع وأحوال الطلاب السعوديين الدارسين بمصر، ومتابعة دراستهم. منوهًا باهتمام وزارة التعليم العالي المصرية بالطلاب الوافدين بصفة عامة، والسعوديين بصفة خاصة؛ ليستكملوا دراستهم دون المساس أو التأثير على حياتهم الدراسية والحياتية في مصر.مصر الملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة فيروس كورونا الجديد
الملحقية الثقافية بالقاهرة تدعو الطلبة السعوديين للالتزام بالإجراءات الوقائية الخاصة بـ"كورونا"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-24
دعت الملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة الطلاب السعوديين الدارسين في مصر إلى ضرورة الالتزام بتعليمات الجهات المعنية فيها بهدف الحد من انتشار فيروس "كورونا"، والعمل على توفير الحماية الجيدة لهم.
وأكدت الملحقية في بيان لها اليوم أنها تسخِّر جهودها كافة لمتابعة الطلاب السعوديين الدارسين في الجامعات المصرية بشكل مستمر، والعمل على مساندتهم ومساعدتهم، سواء على مستوى الدراسة، أو المعيشة، أو طرق الوقاية والحماية من انتشار فيروس "كورونا".
وأوضح الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية مصر العربية، الدكتور خالد بن عبد الله النامي، أن هناك متابعة يومية مستمرة للاطلاع على أوضاع وأحوال الطلاب السعوديين الدارسين بمصر، ومتابعة دراستهم. منوهًا باهتمام وزارة التعليم العالي المصرية بالطلاب الوافدين بصفة عامة، والسعوديين بصفة خاصة؛ ليستكملوا دراستهم دون المساس أو التأثير على حياتهم الدراسية والحياتية في مصر.
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
01:24 AM
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
02:02 AM
"النامي" أكد أن المتابعة اليومية مستمرة للاطلاع على أوضاع الطلاب ومتابعة دراستهم
دعت الملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة الطلاب السعوديين الدارسين في مصر إلى ضرورة الالتزام بتعليمات الجهات المعنية فيها بهدف الحد من انتشار فيروس "كورونا"، والعمل على توفير الحماية الجيدة لهم.
وأكدت الملحقية في بيان لها اليوم أنها تسخِّر جهودها كافة لمتابعة الطلاب السعوديين الدارسين في الجامعات المصرية بشكل مستمر، والعمل على مساندتهم ومساعدتهم، سواء على مستوى الدراسة، أو المعيشة، أو طرق الوقاية والحماية من انتشار فيروس "كورونا".
وأوضح الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية مصر العربية، الدكتور خالد بن عبد الله النامي، أن هناك متابعة يومية مستمرة للاطلاع على أوضاع وأحوال الطلاب السعوديين الدارسين بمصر، ومتابعة دراستهم. منوهًا باهتمام وزارة التعليم العالي المصرية بالطلاب الوافدين بصفة عامة، والسعوديين بصفة خاصة؛ ليستكملوا دراستهم دون المساس أو التأثير على حياتهم الدراسية والحياتية في مصر.
، الملحقية الثقافية بالقاهرة تدعو الطلبة السعوديين للالتزام بالإجراءات الوقائية الخاصة بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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