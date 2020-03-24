، "جونسون": بريطانيا تواجه أخطر تهديد منذ عقود.. والخروج من المنزل لهذه الأسباب فقط ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن جميع التجمعات مرفوضة.. وللشرطة حق التصرف في حالة مخالفة ذلك

ألقى مساء الاثنين المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كلمة للشعب البريطاني، تضمنت نصائح وتوجيهات وقرارات جديدة عدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، تضمن الخطاب أسباب الخروج هذه الأيام من المنزل، وهي: التسوق للضرورة كالغذاء والدواء، وممارسة الرياضة في الحدائق الخارجية والأماكن العامة لمرة واحدة فقط، والذهاب والعودة من العمل فقط.

وأكد في خطابه أن جميع التجمعات بأي شكل مرفوضة، مثل إقامة حفلات الزفاف واجتماعات العائلة والأصدقاء وغيرها.. مشيرًا إلى أن للشرطة حق التصرف في حالة مخالفة أي من الأنظمة، وأنه سيتم إقفال جميع المحال باستثناء محال بيع السلع الأساسية.

وقال "جونسون" إن كل المتاجر التي تبيع سلعًا غير ضرورية ستُغلَق، وكذلك المكتبات ودور العبادة، وستعلَّق الفعاليات الاجتماعية باستثناء الجنازات. مشيرًا إلى أن بلاده تواجه أخطر تهديد منذ عقود، موجهًا شكره لجميع العاملين في القطاعات الصحية والحيوية، ومبينًا أن هذه الأزمة سنتخطاها بتعاون الجميع. بريطانيا المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فيروس كورونا الجديد