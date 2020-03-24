، "جونسون": بريطانيا تواجه أخطر تهديد منذ عقود.. والخروج من المنزل لهذه الأسباب فقط ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
ألقى مساء الاثنين المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كلمة للشعب البريطاني، تضمنت نصائح وتوجيهات وقرارات جديدة عدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتفصيلاً، تضمن الخطاب أسباب الخروج هذه الأيام من المنزل، وهي: التسوق للضرورة كالغذاء والدواء، وممارسة الرياضة في الحدائق الخارجية والأماكن العامة لمرة واحدة فقط، والذهاب والعودة من العمل فقط.
وأكد في خطابه أن جميع التجمعات بأي شكل مرفوضة، مثل إقامة حفلات الزفاف واجتماعات العائلة والأصدقاء وغيرها.. مشيرًا إلى أن للشرطة حق التصرف في حالة مخالفة أي من الأنظمة، وأنه سيتم إقفال جميع المحال باستثناء محال بيع السلع الأساسية.
وقال "جونسون" إن كل المتاجر التي تبيع سلعًا غير ضرورية ستُغلَق، وكذلك المكتبات ودور العبادة، وستعلَّق الفعاليات الاجتماعية باستثناء الجنازات. مشيرًا إلى أن بلاده تواجه أخطر تهديد منذ عقود، موجهًا شكره لجميع العاملين في القطاعات الصحية والحيوية، ومبينًا أن هذه الأزمة سنتخطاها بتعاون الجميع. بريطانيا المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فيروس كورونا الجديد
"جونسون": بريطانيا تواجه أخطر تهديد منذ عقود.. والخروج من المنزل لهذه الأسباب فقطصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-24
ألقى مساء الاثنين المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كلمة للشعب البريطاني، تضمنت نصائح وتوجيهات وقرارات جديدة عدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتفصيلاً، تضمن الخطاب أسباب الخروج هذه الأيام من المنزل، وهي: التسوق للضرورة كالغذاء والدواء، وممارسة الرياضة في الحدائق الخارجية والأماكن العامة لمرة واحدة فقط، والذهاب والعودة من العمل فقط.
وأكد في خطابه أن جميع التجمعات بأي شكل مرفوضة، مثل إقامة حفلات الزفاف واجتماعات العائلة والأصدقاء وغيرها.. مشيرًا إلى أن للشرطة حق التصرف في حالة مخالفة أي من الأنظمة، وأنه سيتم إقفال جميع المحال باستثناء محال بيع السلع الأساسية.
وقال "جونسون" إن كل المتاجر التي تبيع سلعًا غير ضرورية ستُغلَق، وكذلك المكتبات ودور العبادة، وستعلَّق الفعاليات الاجتماعية باستثناء الجنازات. مشيرًا إلى أن بلاده تواجه أخطر تهديد منذ عقود، موجهًا شكره لجميع العاملين في القطاعات الصحية والحيوية، ومبينًا أن هذه الأزمة سنتخطاها بتعاون الجميع.
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
12:50 AM
أكد أن جميع التجمعات مرفوضة.. وللشرطة حق التصرف في حالة مخالفة ذلك
ألقى مساء الاثنين المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كلمة للشعب البريطاني، تضمنت نصائح وتوجيهات وقرارات جديدة عدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتفصيلاً، تضمن الخطاب أسباب الخروج هذه الأيام من المنزل، وهي: التسوق للضرورة كالغذاء والدواء، وممارسة الرياضة في الحدائق الخارجية والأماكن العامة لمرة واحدة فقط، والذهاب والعودة من العمل فقط.
وأكد في خطابه أن جميع التجمعات بأي شكل مرفوضة، مثل إقامة حفلات الزفاف واجتماعات العائلة والأصدقاء وغيرها.. مشيرًا إلى أن للشرطة حق التصرف في حالة مخالفة أي من الأنظمة، وأنه سيتم إقفال جميع المحال باستثناء محال بيع السلع الأساسية.
وقال "جونسون" إن كل المتاجر التي تبيع سلعًا غير ضرورية ستُغلَق، وكذلك المكتبات ودور العبادة، وستعلَّق الفعاليات الاجتماعية باستثناء الجنازات. مشيرًا إلى أن بلاده تواجه أخطر تهديد منذ عقود، موجهًا شكره لجميع العاملين في القطاعات الصحية والحيوية، ومبينًا أن هذه الأزمة سنتخطاها بتعاون الجميع.
، "جونسون": بريطانيا تواجه أخطر تهديد منذ عقود.. والخروج من المنزل لهذه الأسباب فقط ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "جونسون": بريطانيا تواجه أخطر تهديد منذ عقود.. والخروج من المنزل لهذه الأسباب فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.