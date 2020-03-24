اخبار السعوديه

مشاهد نادرة لشوارع المملكة بعد منع التجول

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن مشاهد نادرة لشوارع المملكة بعد منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثقت مجموعة من الصور، خلو شوارع مختلف المحافظات من المواطنين والمقيمين، بعد تطبيق قرار منع التجول.

وتعكس الصور الإلتزام التام بالأمر الملكي الصادر أمس الاثنين، بمنع التجول، لمدة 21 يوما حفاظا على السلامة العامة، من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.

ويعاقب من يخالف أحكام منع التجول بغرامة قدرها 10 آلاف ريال، وتضاعف في حال العود، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة بعد ذلك فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً، بموجب قرار من وزير الداخلية.

Advertisements

شاهد أيضًا:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مشاهد نادرة لشوارع المملكة بعد منع التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا