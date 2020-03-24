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شكرا لمتابعة خبر عن مشاهد نادرة لشوارع المملكة بعد منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وثقت مجموعة من الصور، خلو شوارع مختلف المحافظات من المواطنين والمقيمين، بعد تطبيق قرار منع التجول.
وتعكس الصور الإلتزام التام بالأمر الملكي الصادر أمس الاثنين، بمنع التجول، لمدة 21 يوما حفاظا على السلامة العامة، من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.
ويعاقب من يخالف أحكام منع التجول بغرامة قدرها 10 آلاف ريال، وتضاعف في حال العود، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة بعد ذلك فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً، بموجب قرار من وزير الداخلية.
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