شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رئيس «مكافحة الفساد»: لا حصانة للأمراء ونتابع قضايا فساد لشركات مملوكة للدولة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال رئيس مكافحة الفساد، مازن الكهموس، أن هذه الفترة يتم متابعة قضايا فساد في شركات مملوكة للدولة، والنتائج سوف تعلن.

‏وأضاف خلال برنامج «في الصورة»، أن الوزارات حينما يكون المخصص في ميزانيتها مرتفعاً، ففي الغالب يكون هناك ثغرات للفساد، لافتاً إلى أنه لا يحدد وزارة بعينها، لكن هذا الذي لمسه بحكم عمله، قائلا: «نحقق الآن في قضايا فساد مالي داخل بعض الأندية، رُفعت لنا من معالي وزير الرياضة».

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‏واستكمل: «وصلنا موضوع الفساد في جامعة الملك عبدالعزيز، وطلعنا فيها ناس، لكن الموضوع ما طلع فيه إشكالية، اللي عنده عكس كلامي يعطيني إياه».

وأكد أنه « لا حصانة للأمراء، وما في أحد يملك حق الحصانة من العقاب على الفساد، والتوجيه الملكي واضح في ذلك».