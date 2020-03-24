شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يمازح الأمن بعد منع التجول: «حتى خشمي ما أطلعه» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وقف مواطن يرصد الأجواء عقب قرار منع التجول، والذي بدء تطبيقه من اليوم منذ الساعة ٧ مساء، وحتى ٦ صباحا ولمدة ٢١ يوما.

ووجه الرجل التحية لسيارة أمن تجوب الشارع لمتابعة تنفيذ قرار المنع، قائلا: «الله يقويكم»، ورد عليه أحد رجال الأمن: «لا تطلع».

وعلى الفور علق المواطن على الأمن بدون تفكير بشكل طريف قائلا: «حتى خشمي ما اطلعه!».