شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..رئيس وحدة اللقاحات يعلن التوصل لموذح أولي للقاح معالج لكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن الدكتور أنور هاشم رئيس وحدة اللقاحات بمركز الملك فهد للبحوث الطبية، عن التوصل إلى نموذج أولي للقاح معالج لفيروس ‎كورونا. أعلن الدكتور أنور هاشم رئيس وحدة اللقاحات بمركز الملك فهد للبحوث الطبية، عن التوصل إلى نموذج أولي للقاح معالج لفيروس ‎كورونا. وقال الدكتور أنور هاشم، عبر ‎«برنامج يا هلا»: «تمكنا من الوصول وبدأنا العمل عليه بالفعل منذ أسبوع».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..رئيس وحدة اللقاحات يعلن التوصل لموذح أولي للقاح معالج لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.