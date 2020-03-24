شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة رصد آلي لمخالفة اختراق قرار منع التجول بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أوضحت إمارة مكة المكرمة حقيقة مقطع فيديو لرصد آلي لمخالفة اختراق قرار منع التجول.

وقالت إمارة مكة : لن يكون هناك رصد آلي لمخالفة اختراق قرار منع التجول بل سيكون بعد التأكد من هوية ومهنة قائد المركبة وأنه مُستثنى من القرار المعلن عنه سابقا.

وأضافت : ندعو من حُررت ضدهم مخالفات آلية من منسوبي القطاعات المُستثناة ومندوبي تطبيقات التوصيل إلى التواصل مع المرور لإلغاء هذه المخالفات

وكانت " صدى " قد نشرت مقطع فيديو متداول، قال متداوله أنه يوثق أول مخالفة لقرار منع التجول.