شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة رصد آلي لمخالفة اختراق قرار منع التجول بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):أوضحت إمارة مكة المكرمة حقيقة مقطع فيديو لرصد آلي لمخالفة اختراق قرار منع التجول.
وقالت إمارة مكة : لن يكون هناك رصد آلي لمخالفة اختراق قرار منع التجول بل سيكون بعد التأكد من هوية ومهنة قائد المركبة وأنه مُستثنى من القرار المعلن عنه سابقا.
وأضافت : ندعو من حُررت ضدهم مخالفات آلية من منسوبي القطاعات المُستثناة ومندوبي تطبيقات التوصيل إلى التواصل مع المرور لإلغاء هذه المخالفات
وكانت " صدى " قد نشرت مقطع فيديو متداول، قال متداوله أنه يوثق أول مخالفة لقرار منع التجول.
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