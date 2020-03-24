تعميم رسمي من الصناعة بخصوص أعداد العاملين والإجراءات الاحترازية

أكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية لجميع المنشآت الصناعية والتعدينية، وجوب الالتزام بالتوجيهات الرسمية، بتقليل أعداد العاملين بخطوط الإنتاج للحدود الضرورية الدنيا، وبما لا يتجاوز 40% للمكاتب الإدارية التابعة للوحدات التشغيلية وذلك للقطاعات غير المستثناة، والإيقاف المباشر والتام لكل الأعمال بالمكاتب الرئيسة، وتفعيل الممارسات المثالية، لدرء انتشار الفيروس بالمخالطة والتجمعات.

وأكدت الوزارة في تعميم وجهته للمنشآت الصناعية والتعدينية اليوم، المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق شركائها بالقطاع الصناعي والتعديني، مشيرة إلى أنها تنظر بعين التقدير والاعتزاز لكل عامل في المجال الصناعي والتعديني، لجهودهم وعطائهم، وتؤكد أن عملهم في هذه الظروف، مع أخذ الاحتياطات الصحية المطلوبة، استشعار للمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، كما أنهم أحد قدرات وطننا العالية التي نعول عليها كثيراً للخروج من هذه المرحلة وتجاوزها إلى مرحلة أكثر إشراقاً.

وشددت الوزارة على أنها ستتابع بحزم في ذات الوقت، عبر الهيئات التنفيذية بمنظومتها، التزام المنشآت الصناعية والتعدينية بالتوجيهات الحكومية كافة، كما ستكثف الجولات التفتيشية والرقابية لمتابعة التزام وامتثال ملاك المصانع والمنشآت للتوجيهات، وستباشر الرفع بشكل مستمر وآنٍ للجهات المختصة، لتطبيق العقوبات التي تصل إلى الإغلاق للمنشآت المخالفة، حماية للعاملين وأسرهم، كما دعت الوزارة العاملين كافة إلى التواصل معها للإبلاغ عن أي تجاوزات عبر الموقع أو البريد الإلكترونيين والهاتف كالتالي: