مصادر «عاجل»: التعليم تدرس تخفيض رسوم المدارس الأهلية للفصل الدراسي الثاني

علمت عاجل من مصادرها، اليوم الاثنين، أن وزارة التعليم تدرس تخفيض رسوم طلاب المدارس الأهلية للفصل الدراسي الثاني بنسبة من 25 إلى 50% بعد قرار تعليق الدراسة.

كما تدرس الوزارة رصد الفرق لمن دفع رسوم الفصل الدراسي الثاني، وتأكيد عدم مساس المدارس الأهلية بالمعلمين والمعلمات (خاصة عدم خصم الرواتب أو تخفيضها)، ودعم المدارس الأهلية بنصف مرتبات المعلمين السعوديين للمدارس الملتزمة.