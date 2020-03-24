برئاسة السعودية.. قمة افتراضية لقادة دول مجموعة العشرين خلال أيام

اتفق وزارء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في اجتماع افتراضي دعت له الرياض، على مراقبة وباء فيروس كورونا عن كثب، بما يشمل تأثيراته على الأسواق والأوضاع الاقتصادية.
وأكد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية للمجموعة في بيان اليوم الاثنين، الإعداد لقمة افتراضية لقادة دول المجموعة برئاسة السعودية «خلال أيام قليلة».
وبحث المجتمعون دور صندوق النقد والبنك الدوليين وجهات الإقراض الثنائي ومتعدد الأطراف في معالجة مخاطر الديون المرتبطة بتفشي فيروس كورونا.
واتفقوا على مراقبة وباء فيروس كورونا عن كثب بما يشمل تأثيراته على الأسواق والأوضاع الاقتصادية، وعلى وضع خطة عمل مشتركة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا تتضمن إجراءات فردية وجماعية.
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